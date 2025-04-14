Concert David Halliday Amiens

Concert David Halliday Amiens dimanche 29 mars 2026.

Concert David Halliday

Avenue de l'Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 27.5 – 27.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 18:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

LA TOURNÉE CENT POUR CENT HALLYDAY

En décembre 2017 Johnny nous quitte, en laissantderrière lui des millions de fans

orphelins de leur Idole…Un seul homme peut revendiquer la légitimité et le talent

pourrallumer le feu sur scène et remettre le nom HALLYDAY dans le coeur de millions de fans.

Artiste unique au talent immense, multi-récompensé et estimé de tous, il a composé SANG POUR SANG , l’album le plus vendu de son père qui scellera leur réconciliation.

Cet artiste, cet homme, ce fils, c’est DAVID HALLYDAY !

REQUIEM POUR UN FOU L ’EVENEMENT DE L’ANNÉE

Un spectacle unique en son genre, deux heures de musique qui permettront de découvrir sur scène lesrépertoires mêlés des deux artistes, la vision unique d’un fils sur l’oeuvre de son père, comme un pacte.

Un spectacle hors du temps où il est question de filiation, de transmission, et d’amour…

REQUIEM POUR UN FOU, un show sang pour sang

HALYDAY.CE SPECTACLE NOUS L’ATTENDIONS TOUS, IL VA ENFIN DEVENIR RÉALITÉ !

Avenue de l'Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

English :

THE CENT POUR CENT HALLYDAY TOUR

In December 2017, Johnny left us, leaving millions of fans orphaned by their Idol

orphaned by their Idol… Only one man can claim the legitimacy and talent

to light the fire on stage and put the name « HALLYDAY » back into the hearts of millions of fans.

A unique artist of immense talent, multi-awarded and esteemed by all, he composed « SANG POUR SANG », his father?s best-selling album, which sealed their reconciliation.

This artist, this man, this son is: DAVID HALLYDAY!

REQUIEM POUR UN FOU: THE EVENT OF THE YEAR

A one-of-a-kind show, two hours of music featuring the two artists? combined repertoires on stage, a son?s unique vision of his father?s work, like a pact.

A timeless show about filiation, transmission and love?

REQUIEM POUR UN FOU, a blood for blood show

HALYDAY.WE’VE ALL BEEN WAITING FOR THIS SHOW TO FINALLY BECOME A REALITY!

German :

DIE HUNDERTPROZENTIGE HALLYDAY-TOUR

Im Dezember 2017 verließ uns Johnny und ließ Millionen von Fans zurück

waisen ihres Idols?nur ein Mann kann die Legitimität und das Talent für sich beanspruchen

er kann das Feuer auf der Bühne entfachen und den Namen « HALLYDAY » wieder in die Herzen von Millionen von Fans bringen.

Er hat das meistverkaufte Album seines Vaters, « SANG POUR SANG », geschrieben und damit die Versöhnung der beiden besiegelt.

Dieser Künstler, dieser Mann, dieser Sohn ist: DAVID HALLYDAY!

REQUIEM FÜR EINEN VERRÜCKTEN: DAS EREIGNIS DES JAHRES

Ein einzigartiges Spektakel, zwei Stunden Musik, die es ermöglichen, die Repertoires der beiden Künstler auf der Bühne zu entdecken, die einzigartige Sicht eines Sohnes auf das Werk seines Vaters, wie ein Pakt.

Ein zeitloses Spektakel, in dem es um Abstammung, Weitergabe und Liebe geht?

REQUIEM POUR UN FOU, eine Blut-für-Blut-Show

HALYDAY.DIESE SHOW HABEN WIR ALLE ERWARTET, JETZT WIRD SIE ENDLICH WIRKLICHKEIT!

Italiano :

IL TOUR DI CENT POUR CENT HALLYDAY

Nel dicembre 2017 Johnny ci ha lasciato, lasciando milioni di fan orfani del loro Idolo

un uomo solo può rivendicare la legittimità e il talento per accendere il fuoco sul palco

per accendere il fuoco sul palco e riportare il nome « HALLYDAY » nel cuore di milioni di fan.

Artista unico di immenso talento, pluripremiato e stimato da tutti, ha composto « SANG POUR SANG », l’album più venduto del padre, che ha sancito la loro riconciliazione.

Questo artista, questo uomo, questo figlio è: DAVID HALLYDAY!

REQUIEM POUR UN FOU: L’EVENTO DELL’ANNO

Uno spettacolo unico nel suo genere, due ore di musica che ci permetteranno di scoprire i repertori combinati dei due artisti sul palco, la visione unica di un figlio sull’opera del padre, come un patto.

Uno spettacolo senza tempo sulla filiazione, la trasmissione e l’amore?

REQUIEM POUR UN FOU, uno spettacolo con sangue per sangue

HALYDAY.ABBIAMO TUTTI ASPETTATO QUESTO SPETTACOLO, E ORA STA FINALMENTE PER DIVENTARE REALTÀ!

Espanol :

LA GIRA CENT POUR CENT HALLYDAY

En diciembre de 2017 Johnny nos dejó, dejando a millones de fans huérfanas de su Ídolo

un solo hombre puede reclamar la legitimidad y el talento para encender el fuego en el escenario

para encender el fuego en el escenario y volver a poner el nombre de ‘HALLYDAY’ en el corazón de millones de fans.

Artista único de inmenso talento, multipremiado y estimado por todos, compuso « SANG POUR SANG », el álbum más vendido de su padre, que selló su reconciliación.

¡Este artista, este hombre, este hijo es: DAVID HALLYDAY!

REQUIEM POUR UN FOU: EL ACONTECIMIENTO DEL AÑO

Un espectáculo único, dos horas de música que nos permitirán descubrir sobre el escenario los repertorios combinados de los dos artistas, la visión única de un hijo sobre la obra de su padre, como un pacto.

Un espectáculo intemporal sobre la filiación, la transmisión y el amor?

REQUIEM POUR UN FOU, un espectáculo con sangre por sangre

TODOS ESPERÁBAMOS ESTE ESPECTÁCULO, ¡Y POR FIN SE VA A HACER REALIDAD!

