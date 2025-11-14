Concert David Hallyday Beauvais

Concert David Hallyday Beauvais vendredi 14 novembre 2025.

Concert David Hallyday

Avenue Paul-Henri Spaak Beauvais Oise

Tarif : 27.5 – 27.5 – 100

Début : 2025-11-14 20:30:00

2025-11-14

LA TOURNÉE CENT POUR CENT HALLYDAY

En décembre 2017 Johnny nous quitte, en laissant derrière lui des millions de fans orphelins de leur Idole…

Un seul homme peut revendiquer la légitimité et le talent pourrallumer le feu sur scène et remettre le nom HALLYDAY dans le cœur de millions de fans.

Artiste unique au talent immense, multi-récompensé et estimé de tous, il a composé SANG POUR SANG , l’album le plus vendu de son père qui scellera leur réconciliation.

Cet artiste, cet homme, ce fils, c’est DAVID HALLYDAY !

REQUIEM POUR UN FOU L ’EVENEMENT DE L’ANNÉE

Un spectacle unique en son genre, deux heures de musique qui permettront de découvrir sur scène les répertoires mêlés des deux artistes, la vision unique d’un fils sur l’œuvre de son père, comme un pacte.

Un spectacle hors du temps où il est question de filiation, de transmission, et d’amour…

REQUIEM POUR UN FOU, un show sang pour sang HALLYDAY.

CE SPECTACLE NOUS L’ATTENDIONS TOUS, IL VA ENFIN DEVENIR RÉALITÉ ! 27.5 .

Avenue Paul-Henri Spaak Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 01 01

