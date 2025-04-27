Concert David Hallyday « Requiem pour un fou » Chartres

Concert David Hallyday « Requiem pour un fou » Chartres mardi 24 mars 2026.

Concert David Hallyday « Requiem pour un fou »

28 Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 55 – 55 – 95 EUR

Début : Mardi 2026-03-24 20:00:00

2026-03-24

En 2017 « Johnny » nous quitte, en laissant derrière lui des millions de fans orphelins de leur Idole…

Un seul homme peut revendiquer la légitimité et le talent pour rallumer le feu sur scène et remettre le nom « HALLYDAY » dans le cœur de millions de fans. Cet artiste, ce fils, c’est David Hallyday…Familles

Artiste unique au talent immense, multi-récompensé et estimé de tous, il a composé « Sang pour sang », l’album le plus vendu de son père qui scellera leur réconciliation. Un spectacle unique en son genre, deux heures de musique qui permettront de découvrir sur scène les répertoires mêlés des deux artistes, la vision unique d’un fils sur l’œuvre de son père, comme un pacte. « Requien pour un fou », un show sang pour sang « HALLYDAY ». 55 .

28 Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

