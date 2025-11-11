Concert David Hallyday Requiem pour un fou L’Isle-d’Espagnac

Concert David Hallyday Requiem pour un fou

Espace Carat L’Isle-d’Espagnac Charente

Tarif : 55 – 55 – 95 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-11-11 20:00:00

fin : 2025-11-11

Date(s) :

2025-11-11

La tournée cent pour cent Hallyday. Un spectacle unique en son genre, deux heures de musique qui permettront de découvrir sur scène les répertoires mêlés des deux artistes, la vision unique d’un fils sur l’œuvre de son père, comme un pacte.

Espace Carat L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 60 60

English :

The one hundred percent Hallyday tour. A one-of-a-kind show, two hours of music featuring the two artists? combined repertoires, and a son?s unique vision of his father?s work, like a pact.

German :

Die hundertprozentige Hallyday-Tour. Eine einzigartige Show, zwei Stunden Musik, die es ermöglicht, das gemischte Repertoire der beiden Künstler auf der Bühne zu entdecken, die einzigartige Sicht eines Sohnes auf das Werk seines Vaters, wie ein Pakt.

Italiano :

Il tour di Hallyday al cento per cento. Uno spettacolo unico nel suo genere, due ore di musica con i repertori combinati dei due artisti sul palco, una visione unica del lavoro del padre da parte del figlio, come un patto.

Espanol :

La gira cien por cien Hallyday. Un espectáculo único, dos horas de música con los repertorios combinados de los dos artistas sobre el escenario, la visión única de un hijo sobre la obra de su padre, como un pacto.

