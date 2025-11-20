Concert David Hallyday Requiem pour un fou Les Arènes Metz

Concert David Hallyday Requiem pour un fou

Les Arènes 5 avenue Louis le Débonnaire Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2025-11-20 20:00:00

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

En décembre 2017 Johnny nous quitte, en laissant derrière lui des millions de fans orphelins de leur Idole…

Un seul homme peut revendiquer la légitimité et le talent pour rallumer le feu sur scène et remettre le nom HALLYDAY dans le cœur de millions de fans.

Artiste unique au talent immense, multi-récompensé et estimé de tous, il a composé SANG POUR SANG , l’album le plus vendu de son père qui scellera leur réconciliation.

Cet artiste, cet homme, ce fils, c’est DAVID HALLYDAY !

Un spectacle unique en son genre, deux heures de musique qui permettront de découvrir sur scène les répertoires mêlés des deux artistes, la vision unique d’un fils sur l’œuvre de son père, comme un pacte.

Un spectacle hors du temps où il est question de filiation, de transmission, et d’amour…Tout public

.

Les Arènes 5 avenue Louis le Débonnaire Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

In December 2017 Johnny left us, leaving behind millions of fans orphaned by their Idol?

Only one man can claim the legitimacy and talent to rekindle the fire on stage and put the name « HALLYDAY » back into the hearts of millions of fans.

A unique artist of immense talent, multi-awarded and esteemed by all, he composed « SANG POUR SANG », his father?s best-selling album, which sealed their reconciliation.

This artist, this man, this son is: DAVID HALLYDAY!

A one-of-a-kind show, two hours of music featuring the two artists? combined repertoires on stage, a son?s unique vision of his father?s work, like a pact.

A timeless show about filiation, transmission and love?

German :

Im Dezember 2017 verließ uns Johnny und hinterließ Millionen von Fans als Waisen ihres Idols?

Es gibt nur einen Mann, der die Legitimität und das Talent besitzt, das Feuer auf der Bühne neu zu entfachen und den Namen « HALLYDAY » wieder in die Herzen von Millionen von Fans zu bringen.

Er hat das meistverkaufte Album seines Vaters, « SANG POUR SANG », geschrieben und damit die Versöhnung der beiden besiegelt.

Dieser Künstler, dieser Mann, dieser Sohn ist: DAVID HALLYDAY!

Eine einzigartige Show, zwei Stunden Musik, die es ermöglicht, das gemischte Repertoire der beiden Künstler auf der Bühne zu entdecken, die einzigartige Sicht eines Sohnes auf das Werk seines Vaters, wie ein Pakt.

Ein zeitloses Spektakel, in dem es um Abstammung, Weitergabe und Liebe geht?

Italiano :

Nel dicembre 2017 Johnny ci ha lasciato, lasciando milioni di fan orfani del loro Idolo?

Solo un uomo può vantare la legittimità e il talento per riaccendere il fuoco sul palco e riportare il nome « HALLYDAY » nel cuore di milioni di fan.

Artista unico di immenso talento, pluripremiato e stimato da tutti, ha composto « SANG POUR SANG », l’album più venduto del padre, che ha sancito la loro riconciliazione.

Questo artista, questo uomo, questo figlio è: DAVID HALLYDAY!

Uno spettacolo unico, due ore di musica che vi permetteranno di scoprire sul palco i repertori combinati dei due artisti, la visione unica di un figlio sul lavoro del padre, come un patto.

Uno spettacolo senza tempo sulla filiazione, la trasmissione e l’amore?

Espanol :

En diciembre de 2017 Johnny nos dejó, dejando atrás a millones de fans huérfanos de su ¿ídolo?

Solo un hombre puede reclamar la legitimidad y el talento para reavivar el fuego en el escenario y volver a poner el nombre de « HALLYDAY » en el corazón de millones de fans.

Artista único de inmenso talento, multipremiado y estimado por todos, compuso « SANG POUR SANG », el álbum más vendido de su padre, que selló su reconciliación.

¡Este artista, este hombre, este hijo es: DAVID HALLYDAY!

Un espectáculo único, dos horas de música que le permitirán descubrir sobre el escenario los repertorios combinados de los dos artistas, la visión única de un hijo sobre la obra de su padre, como un pacto.

Un espectáculo intemporal sobre la filiación, la transmisión y el amor?

L’événement Concert David Hallyday Requiem pour un fou Metz a été mis à jour le 2025-09-02 par AGENCE INSPIRE METZ