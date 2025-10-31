Concert David Kozak Quintet Neuville-aux-Bois

David Kozak Quintet en concert à Neuville-aux-Bois pour la sortie de leur dernier album. Ce dernier, organisé par la mairie, aura lieu le

vendredi 31 octobre 2025 (20h30) à la salle des fêtes de Neuville-aux-Bois

Concert gratuit !

Amateur de jazz (ou simplement de bonne musique), ne manquez pas ce concert gratuit pour tous ! .

13 Rue de la Pichardière Neuville-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire

English :

David Kozak Quintet in concert in Neuville-aux-Bois for the release of their latest album. The concert, organized by the town hall, will take place on

friday, October 31, 2025 (8:30pm) at the Salle des Fêtes in Neuville-aux-Bois

Free concert!

German :

David Kozak Quintett gibt ein Konzert in Neuville-aux-Bois anlässlich der Veröffentlichung ihres neuesten Albums. Dieses wird von der Stadtverwaltung organisiert und findet statt am

freitag, 31. Oktober 2025 (20.30 Uhr) im Festsaal von Neuville-aux-Bois

Kostenloses Konzert!

Italiano :

Il David Kozak Quintet in concerto a Neuville-aux-Bois per celebrare l’uscita del loro ultimo album. Il concerto, organizzato dal municipio, si terrà il

venerdì 31 ottobre 2025 (ore 20.30) presso la sala del villaggio di Neuville-aux-Bois

Concerto gratuito!

Espanol :

David Kozak Quintet en concierto en Neuville-aux-Bois para celebrar el lanzamiento de su último álbum. El concierto, organizado por el ayuntamiento, tendrá lugar el

viernes 31 de octubre de 2025 (20.30 h) en el ayuntamiento de Neuville-aux-Bois

¡Concierto gratuito!

