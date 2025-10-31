Concert David Kozak Quintet Neuville-aux-Bois
Concert David Kozak Quintet Neuville-aux-Bois vendredi 31 octobre 2025.
Concert David Kozak Quintet
13 Rue de la Pichardière Neuville-aux-Bois Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 20:30:00
fin : 2025-10-31 22:30:00
Date(s) :
2025-10-31
David Kozak Quintet en concert à Neuville-aux-Bois pour la sortie de leur dernier album. Ce dernier, organisé par la mairie, aura lieu le
vendredi 31 octobre 2025 (20h30) à la salle des fêtes de Neuville-aux-Bois
Concert gratuit !
David Kozak Quintet en concert à Neuville-aux-Bois pour la sortie de leur dernier album. Ce dernier, organisé par la mairie, aura lieu le
vendredi 31 octobre 2025 (20h30) à la salle des fêtes de Neuville-aux-Bois
Amateur de jazz (ou simplement de bonne musique), ne manquez pas ce concert gratuit pour tous ! .
13 Rue de la Pichardière Neuville-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire
English :
David Kozak Quintet in concert in Neuville-aux-Bois for the release of their latest album. The concert, organized by the town hall, will take place on
friday, October 31, 2025 (8:30pm) at the Salle des Fêtes in Neuville-aux-Bois
Free concert!
German :
David Kozak Quintett gibt ein Konzert in Neuville-aux-Bois anlässlich der Veröffentlichung ihres neuesten Albums. Dieses wird von der Stadtverwaltung organisiert und findet statt am
freitag, 31. Oktober 2025 (20.30 Uhr) im Festsaal von Neuville-aux-Bois
Kostenloses Konzert!
Italiano :
Il David Kozak Quintet in concerto a Neuville-aux-Bois per celebrare l’uscita del loro ultimo album. Il concerto, organizzato dal municipio, si terrà il
venerdì 31 ottobre 2025 (ore 20.30) presso la sala del villaggio di Neuville-aux-Bois
Concerto gratuito!
Espanol :
David Kozak Quintet en concierto en Neuville-aux-Bois para celebrar el lanzamiento de su último álbum. El concierto, organizado por el ayuntamiento, tendrá lugar el
viernes 31 de octubre de 2025 (20.30 h) en el ayuntamiento de Neuville-aux-Bois
¡Concierto gratuito!
L’événement Concert David Kozak Quintet Neuville-aux-Bois a été mis à jour le 2025-09-19 par ADRT45