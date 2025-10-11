Concert David MUNNELLY Salle du châpitre Charlieu

Salle du châpitre Abbaye de Charlieu Charlieu Loire

Tarif : – – EUR

– 12 ans

Début : 2025-10-11 20:30:00

fin : 2025-10-11 21:30:00

2025-10-11

Concert David MUNNELLY, musicien irlandais

Accordéon

Musique folk

Salle du châpitre Abbaye de Charlieu Charlieu 42190 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Concert by David MUNNELLY, Irish musician

Accordion

Folk music

German :

Konzert David MUNNELLY, irischer Musiker

Akkordeon

Folk-Musik

Italiano :

Concerto di David MUNNELLY, musicista irlandese

Fisarmonica

Musica popolare

Espanol :

Concierto de David MUNNELLY, músico irlandés

Acordeón

Música folk

