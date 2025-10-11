Concert David MUNNELLY Salle du châpitre Charlieu
Concert David MUNNELLY Salle du châpitre Charlieu samedi 11 octobre 2025.
Concert David MUNNELLY
Salle du châpitre Abbaye de Charlieu Charlieu Loire
Début : 2025-10-11 20:30:00
fin : 2025-10-11 21:30:00
Date(s) :
2025-10-11
Concert David MUNNELLY, musicien irlandais
Accordéon
Musique folk
Salle du châpitre Abbaye de Charlieu Charlieu 42190 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 47 24 22 grainesdevie@ecomail.eco
English :
Concert by David MUNNELLY, Irish musician
Accordion
Folk music
German :
Konzert David MUNNELLY, irischer Musiker
Akkordeon
Folk-Musik
Italiano :
Concerto di David MUNNELLY, musicista irlandese
Fisarmonica
Musica popolare
Espanol :
Concierto de David MUNNELLY, músico irlandés
Acordeón
Música folk
