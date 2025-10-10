Concert « David Shaw and the Beat + Hildegarde » La Centrifugeuse UPPA Pau

Concert « David Shaw and the Beat + Hildegarde »

La Centrifugeuse UPPA Allée du Doyen Jean Loiseau Pau Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-10

2025-10-10

David Shaw and the Beat (cold wave /pop industrielle)

Originaire de Manchester, David Shaw a été façonné par les contre-cultures punk, rave et garage qui ont marqué son adolescence. Artiste incandescent et inclassable, on l’a vu produire de la musique électronique sous l’alias Siskid, jouer avec Blackstrobe, collaborer avec Vitalic et Jennifer Cardini.

Hildegarde (live électro) utilise l’esthétique du fantastique pour questionner des problématiques bien réelles. Entre contes et cauchemars, ael chante une multitude d’émotions sur une musique électronique tantôt éthérée tantôt enveloppante grâce à une richesse de sons texturés.

Klahrk est un artiste, producteur, propriétaire de label et DJ basé à Londres. Fondateur de Ware Collective et affilié à SFX, Activia Benz, Genot Centre et All Centre.

+ dj set avec Pepita + Zud Zud + Vladimirovitch .

La Centrifugeuse UPPA Allée du Doyen Jean Loiseau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 72 93 accueil.centrifugeuse@univ-pau.fr

