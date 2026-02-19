Concert David Walters + Que tengo + Aziz Konkrite Diff’art Parthenay

Concert David Walters + Que tengo + Aziz Konkrite

Diff’art 15 Rue du Président Salvador Allende Parthenay Deux-Sèvres

DAVID WALTERS

Adoubé par France Inter, Fip, Nova ou Gilles Peterson, David Walters a donné naissance à un étonnant répertoire empreint de beats électroniques et de folk acoustique sous influences afro-caribéennes.

QUE TENGO

Porté par l’énergie et le magnétisme de sa chanteuse hispano-marocaine, le quartet Que Tengo délivre un cocktail détonnant de musiques afrolatines et urbaines où la cumbia, la rumba et le soukous rencontrent la lourdeur du hip-hop et la puissance lyrique de la chanson.

AZIZ KONKRITE

Enfant du hip-hop et de la culture DIY, il puise son inspiration dans des 45 tours qu’il chine et archive lors de ses voyages à moto à travers le Maroc, amassés dans son home-studio au fil des années. Le résultat un voyage dans les traditions musicales des sonorités Chaâbi, Aïta, Raggada, Amarg, Gnaoua, aux allures futuristes, réinventées et taillées pour embraser les dancefloors ! .

Diff’art 15 Rue du Président Salvador Allende Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 97 23 46 contact@sallediffart.com

