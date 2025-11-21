Concert Davy Santiago Ensemble Charles Bringuier Chatuzange-le-Goubet
Concert Davy Santiago
Ensemble Charles Bringuier 14 place du 19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-11-21 20:00:00
fin : 2025-11-21
2025-11-21
Petite restauration sur place, buvette
Ensemble Charles Bringuier 14 place du 19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes alp26300@hotmail.com
English :
Snacks and refreshments on site
German :
Kleine Speisen vor Ort, Getränkestand
Italiano :
Snack e rinfreschi in loco
Espanol :
Aperitivos y refrescos in situ
