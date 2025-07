Concert Chapelle de l’Hôpital thermal Dax

Concert

Chapelle de l’Hôpital thermal 1 rue Labadie Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

« Soieries, perles et épices » un voyage musical dans l’Europe des XVI° et XVII° siècles voix, luths,viole de gambe et récit. .

Chapelle de l’Hôpital thermal 1 rue Labadie Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 28 66 14 chantal.marchenay@gmail.com

