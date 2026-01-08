Concert de 3 chorales Rue du Général de Gaulle Cosne-Cours-sur-Loire

Début : 2026-02-01 15:00:00
fin : 2026-02-01 17:00:00

Assistez à un magnifique concert de 3 chorales réunies Le P’tit Choeur , Effervescence et Pop et Choeurs .   .

Rue du Général de Gaulle Palais de Loire Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté  

