Concert de 3 chorales Rue du Général de Gaulle Cosne-Cours-sur-Loire dimanche 1 février 2026.
Concert de 3 chorales
Rue du Général de Gaulle Palais de Loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre
Tarif : – – EUR
Début : 2026-02-01 15:00:00
fin : 2026-02-01 17:00:00
2026-02-01
Assistez à un magnifique concert de 3 chorales réunies Le P’tit Choeur , Effervescence et Pop et Choeurs . .
Rue du Général de Gaulle Palais de Loire Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
