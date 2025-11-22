Concert de 3 harpes aux chandelles

Manoir de Keranflec’h Milizac-Guipronvel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 18:30:00

fin : 2025-11-22 13:30:00

Date(s) :

2025-11-22

Le Manoir de Keranflec’h à Milizac accueillera un concert exceptionnel de trois harpes, une première dans ce lieu chargé d’histoire.

Venez vivre un moment musical unique dans une ambiance intime et poétique, à la lueur des chandelles, dans l’une des pièces du manoir exceptionnellement ouverte pour l’occasion. .

Manoir de Keranflec’h Milizac-Guipronvel 29290 Finistère Bretagne +33 6 87 68 84 45

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert de 3 harpes aux chandelles Milizac-Guipronvel a été mis à jour le 2025-11-12 par OT IROISE BRETAGNE