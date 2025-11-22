Concert de 3 harpes aux chandelles Milizac-Guipronvel
Concert de 3 harpes aux chandelles Milizac-Guipronvel samedi 22 novembre 2025.
Concert de 3 harpes aux chandelles
Manoir de Keranflec’h Milizac-Guipronvel Finistère
Début : 2025-11-22 18:30:00
fin : 2025-11-22 13:30:00
2025-11-22
Le Manoir de Keranflec’h à Milizac accueillera un concert exceptionnel de trois harpes, une première dans ce lieu chargé d’histoire.
Venez vivre un moment musical unique dans une ambiance intime et poétique, à la lueur des chandelles, dans l’une des pièces du manoir exceptionnellement ouverte pour l’occasion. .
Manoir de Keranflec’h Milizac-Guipronvel 29290 Finistère Bretagne +33 6 87 68 84 45
