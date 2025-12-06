Concert de 3F et Mirko

14 rue Clémenceau Nilvange Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-06 20:30:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

3F est un groupe de rap français incontournable en Moselle.

Muni d’une plume aiguisée et d’un vécu reflété dans les textes. 3F a su faire sa place dans de nombreux concerts et festivals. Plus d’une quarantaine de clips et de sons sont disponibles sur les plateformes et réseaux réalisés par leur propre production 3F Production .Tout public

0 .

14 rue Clémenceau Nilvange 57240 Moselle Grand Est +33 3 82 85 50 71 info@legueulard.fr

English :

3F is one of Moselle’s leading French rap groups.

Equipped with a sharp pen and an experience reflected in their lyrics. 3F has made a name for itself at numerous concerts and festivals. More than forty clips and sounds are available on platforms and networks produced by their own 3F Production .

L’événement Concert de 3F et Mirko Nilvange a été mis à jour le 2025-12-01 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME