Concert de 4 saxophones Brav Sax Église Notre-Dame des Vertus Ligny-en-Barrois

Concert de 4 saxophones Brav Sax

Église Notre-Dame des Vertus Place de l’église Ligny-en-Barrois Meuse

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-10 20:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Concert deses Brav Sax Cyril Keidel Frederic Belhomme Pascal Harmand Yves JeanJean

Saxophone soprano, alto, ténor et baryton un répertoire exhaustif, friands de rencontres, ce quatuor s’enrichit ponctuellement de nouvelles sonorités.

BACH…. J LENNON….SADE….BIZET etc … Vous allez en entendre de toutes les couleurs !Tout public

10 .

Église Notre-Dame des Vertus Place de l’église Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 6 09 56 34 30

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English :

Concert deses Brav Sax Cyril Keidel Frederic Belhomme ? Pascal Harmand ? Yves JeanJean

Soprano, alto, tenor and baritone saxophones an exhaustive repertoire, with a penchant for encounters, this quartet occasionally adds new sounds.

BACH?. J LENNON?.SADE?.BIZET etc? You’re in for a treat!

L’événement Concert de 4 saxophones Brav Sax Ligny-en-Barrois a été mis à jour le 2026-03-12 par OT SUD MEUSE