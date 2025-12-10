Concert de 4 saxophones Brav Sax Église Notre-Dame des Vertus Ligny-en-Barrois
Concert de 4 saxophones Brav Sax Église Notre-Dame des Vertus Ligny-en-Barrois vendredi 10 juillet 2026.
Concert de 4 saxophones Brav Sax
Église Notre-Dame des Vertus Place de l’église Ligny-en-Barrois Meuse
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-10 20:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Concert deses Brav Sax Cyril Keidel Frederic Belhomme Pascal Harmand Yves JeanJean
Saxophone soprano, alto, ténor et baryton un répertoire exhaustif, friands de rencontres, ce quatuor s’enrichit ponctuellement de nouvelles sonorités.
BACH…. J LENNON….SADE….BIZET etc … Vous allez en entendre de toutes les couleurs !Tout public
10 .
Église Notre-Dame des Vertus Place de l’église Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 6 09 56 34 30
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English :
Concert deses Brav Sax Cyril Keidel Frederic Belhomme ? Pascal Harmand ? Yves JeanJean
Soprano, alto, tenor and baritone saxophones an exhaustive repertoire, with a penchant for encounters, this quartet occasionally adds new sounds.
BACH?. J LENNON?.SADE?.BIZET etc? You’re in for a treat!
L’événement Concert de 4 saxophones Brav Sax Ligny-en-Barrois a été mis à jour le 2026-03-12 par OT SUD MEUSE