Concert de 421 au Terrain neutre théâtre TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes vendredi 10 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-10 20:30 – 21:30

Gratuit : non 11 € / 15 € Tarif normal – 15 €Tarif réduit – 11 € Tout public

Les chansons originales du groupe, aux textes ciselés et aux mélodies envoûtantes, sont portées avec émotion par les voix d’Antoine et Laetitia et le violoncelle de Pierre-Emmanuel.Au fil du spectacle, embarquez au milieu de personnages décalés aux petites ou grandes destinées, de gens naïfs ou bien paumés, d’aventurières frappées par le hasard et tant d’autres.Avec Antoine Monéger, Laetitia Frelaut et Pierre-Emmanuel Simon. Écrit par Antoine Monéger et Laetitia Frelaut. Arrangements au violoncelle de Pierre-Emmanuel Simon.Durée : 1h

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

