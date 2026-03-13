CONCERT DE AL CHEMIST

Promenade de la Côte Vermeille Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:00:00

fin : 2026-07-17 23:59:00

Date(s) :

2026-07-17

Que la fête catalane commence… on vous attend pour faire vibrer la place !

.

Promenade de la Côte Vermeille Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

? Let the Catalan party begin? we’re waiting for you to rock the square! ?

L’événement CONCERT DE AL CHEMIST Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-03-13 par CANET TOURISME