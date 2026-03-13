CONCERT DE AL CHEMIST Canet-en-Roussillon
CONCERT DE AL CHEMIST Canet-en-Roussillon vendredi 17 juillet 2026.
CONCERT DE AL CHEMIST
Promenade de la Côte Vermeille Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:00:00
fin : 2026-07-17 23:59:00
Date(s) :
2026-07-17
Que la fête catalane commence… on vous attend pour faire vibrer la place !
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Promenade de la Côte Vermeille Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00
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English :
? Let the Catalan party begin? we’re waiting for you to rock the square! ?
L’événement CONCERT DE AL CHEMIST Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-03-13 par CANET TOURISME