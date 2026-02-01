Concert de Anne Auffret Landeleau
Presbital Kozh Landeleau Finistère
Début : 2026-02-15 17:00:00
Concert de Anne Auffret le dimanche 15 février à 17h00 au Presbital Kozh de Landeleau, organisé par Oaled Landelo
Comme le nombre de place est limité à 50, il est nécessaire de réserver par email à oaled-landelo@orange.fr ou par téléphone au 07 82 78 24 37
Prix au chapeau .
Presbital Kozh Landeleau 29530 Finistère Bretagne +33 7 82 78 24 37
