Concert de Anne Auffret Landeleau

Concert de Anne Auffret le dimanche 15 février à 17h00 au Presbital Kozh de Landeleau, organisé par Oaled Landelo

Comme le nombre de place est limité à 50, il est nécessaire de réserver par email à oaled-landelo@orange.fr ou par téléphone au 07 82 78 24 37

Prix au chapeau .

Presbital Kozh Landeleau 29530 Finistère Bretagne +33 7 82 78 24 37

