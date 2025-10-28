Concert de Archimède Espace Saugonna Mamers

Concert de Archimède

Espace Saugonna 2 Rue de la Gare Mamers Sarthe

Début : 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10 22:00:00

2026-04-10

Frères Tour

Archimède est un duo lavallois composé par les frères Boisnard, Nico et Fred. Leur album Frères , composé de onze titres inédits, est un clin d’oeil au lien qui unit les deux artistes. Il marque aussi une volonté de revenir à un son plus brut, à une prod’ à l’anglaise, mais surtout aux fondamentaux à travers les textes et les mélodies.

Unanimement salués par la critique (du Parisien à Télérama en passant par Libération ou le Figaro), les cinq albums d’Archimède (Sony Music) ont permis au duo de devenir l’un des chouchous de la station RTL2 et de Taratata, de cumuler plus de 4 millions de vues avec différents clips sur YouTube, et enfin de donner plusieurs centaines de concerts partout en France et à travers le monde.

Nommé deux fois aux Victoires de la musique, Archimède a été invité dans de nombreuses émissions télévisées et radiophoniques France Inter, Europe 1, RFI, France Télévisions, … Les deux auteurs/compositeurs ont par ailleurs collaboré avec quelques noms prestigieux au cours de leur carrière musicale Miossec, Johnny Hallyday, Bénabar, Aldebert, Dove Attia …

Vendredi 10 avril 2026 à 20h30

Espace Saugonna Mamers

Plein Tarif 15 € Tarif Réduit 7,50 €

Durée 1h30

Places assises numérotées et places debout

Réservation à l’Office de Tourisme Maine Saosnois à Mamers 02 43 97 60 63 .

Espace Saugonna 2 Rue de la Gare Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

