Concert de Arnold au Café Le Français Café Le Français Surgères vendredi 5 décembre 2025.
Début : Vendredi 2025-12-05 19:00:00
fin : 2025-12-05 22:00:00
2025-12-05
Venez découvrir Arnold en concert où il jouera ses chansons françaises ! (https://chezarnold.fr).
Café Le Français 2 avenue de la Libération, 17700 Surgères Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 18 53 jeremie.arnold@gmail.com
English :
Come and discover Arnold in concert, where he’ll be playing his French songs! (https://chezarnold.fr).
German :
Erleben Sie Arnold in einem Konzert, in dem er seine französischen Chansons spielen wird! (https://chezarnold.fr).
Italiano :
Venite a vedere Arnold in concerto mentre esegue le sue canzoni francesi! (https://chezarnold.fr).
Espanol :
Venga a ver a Arnold en concierto interpretando sus canciones francesas (https://chezarnold.fr).
