Concert de Arnold au Café Le Français

Concert de Arnold au Café Le Français Café Le Français Surgères vendredi 5 décembre 2025.

Concert de Arnold au Café Le Français

Café Le Français 2 avenue de la Libération, 17700 Surgères Surgères Charente-Maritime

Début : Vendredi 2025-12-05 19:00:00
Venez découvrir Arnold en concert où il jouera ses chansons françaises ! (https://chezarnold.fr).
English :

Come and discover Arnold in concert, where he’ll be playing his French songs! (https://chezarnold.fr).

German :

Erleben Sie Arnold in einem Konzert, in dem er seine französischen Chansons spielen wird! (https://chezarnold.fr).

Italiano :

Venite a vedere Arnold in concerto mentre esegue le sue canzoni francesi! (https://chezarnold.fr).

Espanol :

Venga a ver a Arnold en concierto interpretando sus canciones francesas (https://chezarnold.fr).

