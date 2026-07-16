Concert de Babüsk (Baïtza Büawa Speziàl Klüb), Salle des fêtes Grassegert, Wittelsheim

Informations pratiques

Concert de Babüsk (Baïtza Büawa Speziàl Klüb) Samedi 19 septembre, 20h00 Salle des fêtes Grassegert Haut-Rhin

350 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Elsass pop Folk

Le BAïtza BÜewa Speziàl Klüb, ou le Club très Spécial des Mecs qui traînent au Bistrot, joue, reprend, compose et enregistre les chansons populaires de la Vallée du Rhin, depuis plus de dix ans et en alsacien !!

Un groupe acoustique qui partage la musique autant que l’esprit de cette culture alémanique et rhénane, dans une ambiance Elsass Pop Folk !

Tarifs billetterie : 10 et 7 € (12-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux)

Gratuit pour les moins de 12 ans

Tout public

Réservations : simone.schnetz@mairie-wittelsheim.fr ou 03 89 57 79 20

Salle des fêtes Grassegert 111 Rue de Reiningue, 68310 Wittelsheim, France Wittelsheim 68310 Cité Grassegert Haut-Rhin Grand Est [{« link »: « mailto:simone.schnetz@mairie-wittelsheim.fr »}] A partir de 1926, la Société des Mines de Potasse d’Alsace (M.D.P.A.) a construit au sud de Wittelsheim, dans la cité minière Grassegert, sa salle des fêtes par excellence, qui est devenue le centre de la vie sociale et associative de l’ensemble du bassin minier. Elle se signale par des aménagements et des équipements techniques, qui en font la particularité : décaissement de la salle par rapport à des espaces latéraux, cloisons amovibles, éclairage zénithal occultable. Ce bâtiment constitue un élément esentiel de la vie du mouvement ouvrier dans le bassin minier potassique. Il a été un lieu de rassemblement à l’occasion des grandes manifestations de 1936.

Elsass pop Folk

©L’Alsace