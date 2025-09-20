CONCERT DE BACH À GERSHWIN PAR AERÏS Place Henri Dulion Martres-Tolosane
CONCERT DE BACH À GERSHWIN PAR AERÏS Place Henri Dulion Martres-Tolosane samedi 20 septembre 2025.
CONCERT DE BACH À GERSHWIN PAR AERÏS
Place Henri Dulion GRAND PRESBYTERE Martres-Tolosane Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 17:00:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Concert à Martres-Tolosane
De BACH à GERSHWIN
par AERÏS
Gratuit .
Place Henri Dulion GRAND PRESBYTERE Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 87 64 93
English :
Concert in Martres-Tolosane
German :
Konzert in Martres-Tolosane
Italiano :
Concerto a Martres-Tolosane
Espanol :
Concierto en Martres-Tolosane
L’événement CONCERT DE BACH À GERSHWIN PAR AERÏS Martres-Tolosane a été mis à jour le 2025-09-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE