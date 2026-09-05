Concert de Bachar Mar-Khalifé Amboise
vendredi 9 octobre 2026 · Amboise
Informations pratiques
Amboise
Concert de Bachar Mar-Khalifé
Avenue des Martyrs de la Résistance Amboise Indre-et-Loire
Tarif : 27 – 27 – EUR
27
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-09 20:30:00
fin : 2026-10-09 21:45:00
Date(s) :
2026-10-09
Concert de Barchar Mar-Khalifé le 9 octobre 2026.
Concert de Barchar Mar-Khalifé le 9 octobre 2026.
Après un interlude de 2 ans, le musicien et compositeur franco-libanais a sorti un mini-album baptisé Postludes.
Comme un retour à l’essentiel, en format solo piano-voix, l’artiste réunit dans un même ouvrage six Préludes de Chopin, une reprise de Nirvana, de Christophe, ainsi que le chant Sawfa Nabqa Houna, devenu symbole de la résilience de la population à Gaza, et de son Liban meurtri. 27 .
Avenue des Martyrs de la Résistance Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 47 34 billetterie@ville-amboise.fr
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English :
Barchar Mar-Khalif%E9 concert on October 9, 2026.
L’événement Concert de Bachar Mar-Khalifé Amboise a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE AMBOISE
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