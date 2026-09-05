Informations pratiques

Amboise

Concert de Bachar Mar-Khalifé

Avenue des Martyrs de la Résistance Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 27 – 27 – EUR

27

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-09 20:30:00

fin : 2026-10-09 21:45:00

Date(s) :

2026-10-09

Concert de Barchar Mar-Khalifé le 9 octobre 2026.

Concert de Barchar Mar-Khalifé le 9 octobre 2026.

Après un interlude de 2 ans, le musicien et compositeur franco-libanais a sorti un mini-album baptisé Postludes.

Comme un retour à l’essentiel, en format solo piano-voix, l’artiste réunit dans un même ouvrage six Préludes de Chopin, une reprise de Nirvana, de Christophe, ainsi que le chant Sawfa Nabqa Houna, devenu symbole de la résilience de la population à Gaza, et de son Liban meurtri. 27 .

Avenue des Martyrs de la Résistance Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 47 34 billetterie@ville-amboise.fr

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English :

Barchar Mar-Khalif%E9 concert on October 9, 2026.

L’événement Concert de Bachar Mar-Khalifé Amboise a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE AMBOISE