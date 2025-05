Concert de ballades irlandaises – Le bourg La Feuillie, 10 mai 2025 20:30, La Feuillie.

Manche

Concert de ballades irlandaises Le bourg Eglise La Feuillie Manche

Début : 2025-05-10 20:30:00

fin : 2025-05-10 22:30:00

2025-05-10

Concert gratuit de l’harmonie municipale de Carentan-les-marais, direction Jean-Charles BARBOT.

Eglise de La Feuillie.

Tous publics.

Sans réservation.

Le bourg Eglise

La Feuillie 50190 Manche Normandie +33 6 80 18 06 66

English : Concert de ballades irlandaises

Free concert by the Carentan-les-marais municipal band, conducted by Jean-Charles BARBOT.

La Feuillie church.

Open to all.

No reservation required.

German :

Gratiskonzert der Harmonie municipale de Carentan-les-marais, Leitung Jean-Charles BARBOT.

Kirche von La Feuillie.

Für alle Altersgruppen zugänglich.

Ohne Reservierung.

Italiano :

Concerto gratuito della banda municipale di Carentan-les-marais, diretta da Jean-Charles BARBOT.

Chiesa di La Feuillie.

Aperto a tutti.

Non è necessaria la prenotazione.

Espanol :

Concierto gratuito de la banda municipal de viento de Carentan-les-marais, dirigida por Jean-Charles BARBOT.

Iglesia de La Feuillie.

Abierto a todos.

No es necesario reservar.

