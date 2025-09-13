Concert de Bandoura Mulhouse

Concert de Bandoura Mulhouse samedi 13 septembre 2025.

Haut-Rhin

Concert de Bandoura 12 place de la Réunion Mulhouse Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-09-13 20:00:00

fin : 2025-09-13 21:00:00

2025-09-13

Concert de Bandoura, instrument de musique ukrainien traditionnel à 64 cordes pincées. Apparu au XIV siècle, il accompagnait les récits des bardes itinérants qui chantaient les exploits des cosaques.

Avec Iryna Prokopova, badouriste, Stepan Buchta, guitariste et Kateryna Kudashkina, soliste.

Concert solidaire tous les fonds collectés permettront à l’association humanitaire Nadiya-Espoir de poursuivre leurs projets d’aide aux victimes de la guerre en Ukraine .

12 place de la Réunion

Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 6 23 25 66 31 joachim.trogolo@uepal.fr

