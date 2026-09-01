Concert de Baptiste Boiron et Marthe Vassalo Cléguérec
dimanche 27 septembre 2026 · Cléguérec
Informations pratiques
Cléguérec
Concert de Baptiste Boiron et Marthe Vassalo
Chapelle Sainte-Anne de Boduic Cléguérec Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 17:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Marthe Vassalo, grande voix du répertoire traditionnel breton, et Baptiste Boiron, musicien naviguant entre classique, jazz et improvisation, vous proposent un concert unique mêlant gwerzioù, soli baroques, portraits musicaux, gavottes et improvisations.
Chapelle Sainte-Anne de Boduic
️ Gratuit | Tout public .
Chapelle Sainte-Anne de Boduic Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 38 15 99
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English :
L’événement Concert de Baptiste Boiron et Marthe Vassalo Cléguérec a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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