Informations pratiques

Montblanc

CONCERT DE BAPTISTE HERBIN AU DOMAINE DE L’ARGENTIÈRE

Montblanc Montblanc Hérault

Tarif : 22 – 22 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Une soirée jazz exceptionnelle avec Baptiste Herbin et son quartet au Domaine de l’Argentière. Dîner sur réservation et bar sur place.

Vivez une expérience unique en compagnie du saxophoniste Baptiste Herbin, l’une des figures majeures du jazz français. Révélation de l’année aux Victoires du Jazz 2013, lauréat du Prix Django Reinhardt de l’Académie du Jazz et musicien de l’année 2018, il est également l’égérie de Selmer pour son saxophone Supreme.

Pour cette soirée exceptionnelle, il sera entouré de

– Didier Conchon à la guitare,

– Sébastien Falzon à l’orgue,

– Vincent Calmettes à la batterie.

Le concert se déroulera dans le cadre enchanteur du Domaine de l’Argentière, une demeure du XVIIᵉ siècle au cœur du vignoble des Côtes de Thongue.

Pour profiter pleinement de la soirée, un dîner (sur réservation) sera proposé avant le concert par le Maître Traiteur Lallemand

Un bar sera ouvert pendant toute la durée du concert.

Une soirée où le jazz d’excellence rencontre un lieu d’exception. .

Montblanc Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 6 82 25 51 96 marta.project7@gmail.com

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English :

An exceptional evening of jazz with Baptiste Herbin and his quartet at the Domaine de l’Argentière. Dinner by reservation only; bar on site.

L’événement CONCERT DE BAPTISTE HERBIN AU DOMAINE DE L’ARGENTIÈRE Montblanc a été mis à jour le 2026-07-05 par 34 ADT34