Concert De Basilic Swing Latté Marseille 2e Arrondissement

Concert De Basilic Swing

Vendredi 5 décembre 2025 de 21h à 23h. Latté 16 Rue De l’Evêché Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 21:00:00

fin : 2025-12-05 23:00:00

Date(s) :

2025-12-05

Basilic Swing vous embarque pour un voyage aux origines du jazz manouche, où les grands classiques de la chanson française sont revisités avec swing, émotion et virtuosité. Un concert vibrant à la croisée des genres et des époques.

Voyage aux origines du jazz manouche Basilic Swing revisite la chanson française.







Au cœur de l’effervescente scène jazz manouche marseillaise, Basilic Swing vous entraîne dans un véritable voyage aux origines du genre, là où résonnent encore les cordes enflammées de Django Reinhardt.







Né de la rencontre entre le swing américain et les traditions musicales d’Europe de l’Est, le jazz manouche souvent qualifié de “jazz à la française” célèbre la liberté, l’improvisation et le métissage culturel.







Fidèle à cet esprit, Basilic Swing revisite avec audace et élégance les grands standards de la chanson française, de Brassens à Gainsbourg, en passant par Michel Legrand ou Aznavour. Ces mélodies intemporelles retrouvent une nouvelle vie, “manouchisées” avec humour, émotion et virtuosité.







Deux guitares, une contrebasse, un violon et une clarinette s’unissent pour créer un univers chaleureux et vibrant, où chaque note raconte une histoire et invite au voyage.

Possibilité de diner sur place sous réservation. .

Latté 16 Rue De l’Evêché Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 82 33 19 20 basilicswing@gmail.com

English :

Basilic Swing takes you on a journey to the origins of gypsy jazz, where the great classics of French chanson are revisited with swing, emotion and virtuosity. A vibrant concert at the crossroads of genres and eras.

German :

Basilic Swing nimmt Sie mit auf eine Reise zu den Ursprüngen des Gypsy-Jazz, wo die großen Klassiker des französischen Chansons mit Swing, Emotion und Virtuosität neu interpretiert werden. Ein vibrierendes Konzert an der Schnittstelle zwischen den Genres und Epochen.

Italiano :

Basilic Swing vi porta in un viaggio alle origini del gypsy jazz, dove i grandi classici della chanson francese sono rivisitati con swing, emozione e virtuosismo. Un concerto vibrante all’incrocio di generi ed epoche.

Espanol :

Basilic Swing le lleva de viaje a los orígenes del gypsy jazz, donde los grandes clásicos de la chanson francesa son revisitados con swing, emoción y virtuosismo. Un concierto vibrante en la encrucijada de géneros y épocas.

L’événement Concert De Basilic Swing Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2025-11-12 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille