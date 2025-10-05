Concert de Battista Acquaviva Eglise de la Rédemption Paris

Concert de Battista Acquaviva Eglise de la Rédemption Paris dimanche 5 octobre 2025.

L’on peut se demander si assister à un concert de Battista Acquaviva n’est pas là l’expérience d’un enchantement. S’il est une évidence, c’est que la chanteuse corse subjugue par l’ampleur stupéfiante de sa tessiture, passant des graves ténébreux aux aigus cristallins en un souffle. De cette force découle l’impressionnante latitude de son savoir ancestral des chants sacrés, de l’île de beauté mais aussi d’ailleurs, qu’elle retransmet dans un répertoire riche mêlé à ses propres compositions, emportant celui qui l’écoute dans des territoires, d’emblée, d’un autre temps. Oscillant de l’étonnante citara aux sons enveloppants du synthétiseur, ou dans la puissance de l’a capella, Battista Acquaviva saisit, interpelle, effleure les représentations féeriques et l’imaginaire de l’incantation : comme si chaque mélodie était toute à la fois un cri du cœur, un sortilège, ou le plus bel hommage rendu à nos racines.

Joséphine Rouaud

Canti corsi è d’altrò à l’église de la Rédemption (9è)

Le dimanche 05 octobre 2025

de 16h00 à 17h00

payant

Moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, plus de 65 ans 10,00 €

Tarif normal 18,00 €

Tout public.

Eglise de la Rédemption 16 rue Chauchat 75009 Paris

