Concert de Belamba Marseille 3e Arrondissement

Concert de Belamba

Dimanche 25 janvier 2026 de 19h30 à 23h30. 47 rue Fortuné Jourdan Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 17 – 17 – EUR

Belamba est l’ odeur et la couleur de la grande île Madagascar. La musique de Belamba est à la fois traditionnel et moderne. C’est le cri des paysans. Une énergie brute, parfois sauvage et élégante.

À l’origine du projet, Joel Rabesolo artiste aux mille cordes, issu d’un parcours mêlant musique du monde et formation jazz, profondément enraciné dans les traditions malgaches. Sur sa route, il a croisé Tonny Andriamisaina, multi-instrumentiste traditionnel. Un homme-orchestre, au souffle ancien, chanteur envoutant et musicien à la grâce contemporaine.

De cette rencontre naît une véritable alchimie. Deux âmes en résonance, deux univers qui fusionnent.



Cette soirée est organisée par l’association TaniMena. .

47 rue Fortuné Jourdan Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Belamba Joel Rabesolo and Tonny Andriamisaina



Belamba is the smell and color of the great island of Madagascar. Belamba?s music is both traditional and modern. It’s the cry of the peasants. A raw energy, sometimes wild and elegant.

