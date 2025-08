Concert de Benjamin Michel Nant

Début : 2025-08-19

Benjamin Michel, auteur-compositeur-interprète, sera en concert à Nant !

Benjamin Michel est un artiste dont la musique, mélange de pop française et de folk, touche l’âme et captive le cœur. Avec des textes poétiques et des mélodies entraînantes, il saura vous transporter dans son univers unique. Il incarne des personnages comme Serge Reggiani, Michel Delpech, Joe Dassin, Charles Aznavour, Jean Ferrat, Sacha Distel, Charles Trenet, Serge Gainsbourg, Georges Brassens,…

Que vous soyez amateur de chansons à texte, de mélodies entraînantes ou simplement à la recherche d’une belle soirée musicale, Benjamin Michel saura vous charmer.

A 21h30, place du Claux .

Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 62 25 12

English :

Benjamin Michel, singer-songwriter, will be in concert in Nant!

German :

Der Singer-Songwriter Benjamin Michel gibt ein Konzert in Nant!

Italiano :

Benjamin Michel, cantautore, sarà in concerto a Nant!

Espanol :

¡Benjamin Michel, cantautor, estará en concierto en Nant!

