Concert de Bernard JOYET Ferme paysanne les oiseaux de passage Genouillé

Ferme paysanne les oiseaux de passage 11 rue des Frênes Genouillé Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-11-16 16:00:00

fin : 2025-11-16

2025-11-16

Comparé aux plus grands, chanté par Juliette, Jamait, Francesca Solleville, interprété à la Comédie Française, étudié à l’école… Bernard Joyet, clown tendre et fracassant, manie l’allitération et le jeu de rimes avec un talent rare.

Ferme paysanne les oiseaux de passage 11 rue des Frênes Genouillé 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 32 53 76 lesoiseauxdepassage@yahoo.com

English :

Compared to the greats, sung by Juliette, Jamait, Francesca Solleville, performed at the Comédie Française, studied at school? Bernard Joyet, a tender, shattering clown, handles alliteration and rhyming with rare talent.

German :

Er wurde mit den Größten verglichen, von Juliette, Jamait und Francesca Solleville gesungen, in der Comédie Française aufgeführt und in der Schule unterrichtet Bernard Joyet, ein zarter und auffälliger Clown, der mit Alliterationen und Reimen mit seltenem Talent umgeht.

Italiano :

Rispetto ai più grandi, cantata da Juliette, Jamait, Francesca Solleville, eseguita alla Comédie Française, studiata a scuola? Bernard Joyet, un clown tenero e sconvolgente, gestisce l’allitterazione e le rime con un talento raro.

Espanol :

Comparado con los más grandes, cantado por Juliette, Jamait, Francesca Solleville, actuó en la Comédie Française, estudió en la escuela? Bernard Joyet, un payaso tierno y estremecedor, maneja la aliteración y la rima con raro talento.

