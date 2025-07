Concert de Big Brazos Bar associatif L’Ecurie Genêts

Concert de Big Brazos Bar associatif L’Ecurie Genêts vendredi 4 juillet 2025.

Concert de Big Brazos

Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts Manche

Début : 2025-07-04 19:00:00

fin : 2025-07-04 21:00:00

2025-07-04

Concert de Big Brazos, style folk / country bluegrass.

Dîner à partir de 19h et concert à 21h.

Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 07 74 18 91 assolecurie@gmail.com

English : Concert de Big Brazos

Concert by Big Brazos, folk / country bluegrass style.

Dinner from 7pm and concert at 9pm.

German :

Konzert von Big Brazos, Stil Folk / Country Bluegrass.

Abendessen ab 19 Uhr und Konzert um 21 Uhr.

Italiano :

Concerto dei Big Brazos, stile folk/country bluegrass.

Cena dalle 19.00 e concerto alle 21.00.

Espanol :

Concierto de Big Brazos, estilo folk / country bluegrass.

Cena a partir de las 19:00 y concierto a las 21:00.

