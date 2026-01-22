Concert de Big Funk Brass (Auditorium Francis Poulenc) Brive-la-Gaillarde
Avenue du docteur Massénat Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Début : 2026-01-23
Concert de Big funk Brass.
Big Funk Brass diffuse son énergie singulière funk/hip-hop depuis plus de dix ans sur les scènes françaises et européennes.
Tarif: 5 euros.
Billetterie au Conservatoire. .
Avenue du docteur Massénat Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 80 conservatoire@brive.fr
