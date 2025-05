Concert de Big John Bates – A la vieille école Aromas, 30 mai 2025 20:00, Aromas.

Conférence gesticulée le 30 mai « Libérée, Délivrée ! » Parcours initiatique dans la jungle médicale.

Spectacle hybride inventé par Franck Lepage (un fervent militant du théâtre politique). Thèmes abordés: liberté, vie en institution hospitalière, mode de fonctionnement des hôpitaux publics, handicap, médecines alternatives…

La conférence gesticulée est un style de spectacle se revendiquant de l’éducation populaire, à l’intersection entre le théâtre et la conférence dont la propriété essentielle est de mêler le récit d’éléments vécus par les conférenciers ou conférencières (savoir chaud) et des éléments de théorie (savoir froid). La démarche étant de donner des clés de compréhension de la société et de développer l’esprit critique des spectateurs. (source Wikipédia) Libérée, délivrée! Parcours initiatique dans la jungle médicale Au travers de son enfance, sa vie de bergère, son marathon hospitalier, Aurore témoignera des espaces d’émancipation qu’elle a su mettre en place dans une société bien cadrée.

Petite restauration et bar ouvert. .

A la vieille école 2 Rue de l'École

Aromas 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté

