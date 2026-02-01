Concert de Big Nuts 105 rue Nationale Forbach
Une soirée explosive avec Luca à la basse, Kévin à la batterie et Paul à la guitare, trois Lorrains déchainés qui fusionnent jazz, rock et funk dans un groove ravageur. Ouverture des portes à 19h. Réservation fortement conseillée. Energie brutes, impros maîtrisées et complicité scénique… un trio qui bouscule les codes et embarque le public dans une transe musicale inoubliable.Adultes
105 rue Nationale 105 dB Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 6 14 38 46 48
English :
An explosive evening with Luca on bass, Kévin on drums and Paul on guitar, three unleashed Lorrains who fuse jazz, rock and funk into a devastating groove. Doors open at 7pm. Reservations strongly advised. Raw energy, masterful impros and stage complicity… a trio that shakes up the codes and takes the audience into an unforgettable musical trance.
