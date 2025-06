Concert de Bjorn Gottschall Chédigny 4 juillet 2025 19:00

Indre-et-Loire

Concert de Bjorn Gottschall Place de l’Église Chédigny Indre-et-Loire

Début : 2025-07-04 19:00:00

fin : 2025-07-04

2025-07-04

Concert du pianiste itinérant Björn Gottschall en plein cœur du jardin.

Place de l’Église

Chédigny 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 51 43 mairie@chedigny.fr

English :

Concert by itinerant pianist Björn Gottschall in the heart of the garden.

German :

Konzert des Wanderpianisten Björn Gottschall im Herzen des Gartens.

Italiano :

Concerto del pianista itinerante Björn Gottschall nel cuore del giardino.

Espanol :

Concierto del pianista ambulante Björn Gottschall en el corazón del jardín.

L’événement Concert de Bjorn Gottschall Chédigny a été mis à jour le 2025-06-17 par Loches Touraine Châteaux de la Loire