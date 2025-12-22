Concert de Black and White au bar le Phare, Plage de la Source Pornic

Concert de Black and White au bar le Phare

Plage de la Source Bar Le Phare Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09 19:00:00

fin : 2026-01-09 21:00:00

Date(s) :

2026-01-09

Rendez vous à partir de 19h00 à la Thalasso de Pornic ! Soirée musique tous les vendredis au Bar Le Phare qui offre une magnifique vue sur l’océan et se prolonge à l’extérieur par un ponton.

Un duo, avec Céline la chanteuse et Philippe le painiste perfectionniste, qui offre une interprétation intime et électrifiante des classiques du rock anglais.

Plage de la Source Bar Le Phare Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 68 16

English :

Join us from 7:00 pm at the Thalasso de Pornic! Music evenings every Friday at Bar Le Phare, with its magnificent ocean views and outdoor pontoon.

