Concert de Bladi Sound System Zébrures d’Automne Opéra de Limoges Limoges

Concert de Bladi Sound System Zébrures d’Automne Opéra de Limoges Limoges samedi 4 octobre 2025.

Concert de Bladi Sound System Zébrures d’Automne

Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Après le concert Bazaari, le Bladi Sound System prend le relais pour faire vibrer les corps et les consciences. Bladi Sound System c’est le souffle d’un monde en fête, un dancefloor où se croisent les grooves, les beats électro et les mélodies d’un Orient réinventé. Pensé comme une odyssée musicale et humaine, ce projet célèbre la mixité, le vivre-ensemble et la fête sans frontières.

Au croisement de la pop iranienne, du chaâbi futuriste, des échos de Acid Arab ou de Taxi Kebab, Arash Sarkechik et Somar Al Naser et peut-être quelques invité·e·s surprises font dialoguer les ouds électriques, les synthés moogs, les percussions voyageuses et les machines électroniques, dans un grand bal cosmopolite. .

Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 10 90 10

