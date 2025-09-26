Concert de Blues avec le duo Adeline Haudiquet et Alex Mirey Locminé

Médiathèque place Anne de Bretagne Locminé Morbihan

Tarif :

2025-09-26

2025-09-26

2025-09-26

De 20h à 21h à l’auditorium. Découvrez le duo de blues constitué par Adeline Haudiquet & Alex Mirey. Tout public. Sur inscription. (Dans la limite des places de l’auditorium). .

Médiathèque place Anne de Bretagne Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 01 70

L’événement Concert de Blues avec le duo Adeline Haudiquet et Alex Mirey Locminé a été mis à jour le 2025-08-06 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE