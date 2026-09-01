Concert de Blues église Sainte-Libaire de Lépanges-sur-Vologne Lépanges-sur-Vologne

Informations pratiques

Lépanges-sur-Vologne

Concert de Blues

église Sainte-Libaire de Lépanges-sur-Vologne 14 rue de l’église Lépanges-sur-Vologne Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Concert de Blues au sein de l’église Sainte-Libaire proposé par le groupe Marc Parisi Blues Band

Entrée Don libre

Renseignements Mairie de Lépanges-sur-VologneTout public

0 .

église Sainte-Libaire de Lépanges-sur-Vologne 14 rue de l’église Lépanges-sur-Vologne 88600 Vosges Grand Est +33 7 43 26 66 64

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English :

Blues concert at Sainte-Libaire Church, presented by the Marc Parisi Blues Band

Admission: Donations welcome

For more information: L’Épanges-sur-Vologne Town Hall

L’événement Concert de Blues Lépanges-sur-Vologne a été mis à jour le 2026-09-01 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES