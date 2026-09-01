Concert de Blues église Sainte-Libaire de Lépanges-sur-Vologne Lépanges-sur-Vologne
samedi 19 septembre 2026 · église Sainte-Libaire de Lépanges-sur-Vologne · Lépanges-sur-Vologne
Informations pratiques
Lépanges-sur-Vologne
Concert de Blues
église Sainte-Libaire de Lépanges-sur-Vologne 14 rue de l’église Lépanges-sur-Vologne Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Concert de Blues au sein de l’église Sainte-Libaire proposé par le groupe Marc Parisi Blues Band
Entrée Don libre
Renseignements Mairie de Lépanges-sur-VologneTout public
0 .
église Sainte-Libaire de Lépanges-sur-Vologne 14 rue de l’église Lépanges-sur-Vologne 88600 Vosges Grand Est +33 7 43 26 66 64
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Blues concert at Sainte-Libaire Church, presented by the Marc Parisi Blues Band
Admission: Donations welcome
For more information: L’Épanges-sur-Vologne Town Hall
L’événement Concert de Blues Lépanges-sur-Vologne a été mis à jour le 2026-09-01 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES