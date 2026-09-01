UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lépanges-sur-Vologne

Concert de Blues église Sainte-Libaire de Lépanges-sur-Vologne Lépanges-sur-Vologne

samedi 19 septembre 2026 · église Sainte-Libaire de Lépanges-sur-Vologne · Lépanges-sur-Vologne

Concert de Blues église Sainte-Libaire de Lépanges-sur-Vologne Lépanges-sur-Vologne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
église Sainte-Libaire de Lépanges-sur-Vologne
Adresse
14 rue de l'église
Ville
88600 Lépanges-sur-Vologne
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Lépanges-sur-Vologne

Concert de Blues

église Sainte-Libaire de Lépanges-sur-Vologne 14 rue de l’église Lépanges-sur-Vologne Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Concert de Blues au sein de l’église Sainte-Libaire proposé par le groupe Marc Parisi Blues Band
Entrée Don libre
Renseignements Mairie de Lépanges-sur-VologneTout public
0  .

église Sainte-Libaire de Lépanges-sur-Vologne 14 rue de l’église Lépanges-sur-Vologne 88600 Vosges Grand Est +33 7 43 26 66 64 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Blues concert at Sainte-Libaire Church, presented by the Marc Parisi Blues Band
Admission: Donations welcome
For more information: L’Épanges-sur-Vologne Town Hall

L’événement Concert de Blues Lépanges-sur-Vologne a été mis à jour le 2026-09-01 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES