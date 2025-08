Concert de Bluesy 2S Chavaniac-Lafayette

Concert de Bluesy 2S Chavaniac-Lafayette samedi 2 août 2025.

Concert de Bluesy 2S

1 montée des Résistants Chavaniac-Lafayette Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-02

fin : 2025-08-02

Date(s) :

2025-08-02

Concert de Bluesy 2S (Hill country blues) avec restauration sur place (couscous et planches).

.

1 montée des Résistants Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 55 58

English :

Concert by Bluesy 2S (Hill country blues) with on-site catering (couscous and planks).

German :

Konzert von Bluesy 2S (Hill country blues) mit Verpflegung vor Ort (Couscous und Bretter).

Italiano :

Concerto dei Bluesy 2S (Hill country blues) con catering in loco (couscous e assi).

Espanol :

Concierto de Bluesy 2S (Hill country blues) con catering in situ (cuscús y tablas).

L’événement Concert de Bluesy 2S Chavaniac-Lafayette a été mis à jour le 2025-07-30 par Communauté de communes des rives Haut-Allier