Concert de Bobby Dirninger CCM Jean Gagnant Limoges

Concert de Bobby Dirninger

CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Bobby Dirninger, chanteur, pianiste et guitariste, partage depuis plus de 420 ans une musique chaleureuse, mêlant blues et folk. Son énergie, sa voix profonde et sa proximité avec le public ont marqué de nombreux concerts en France et à l’étranger. Ce spectacle anniversaire revient sur les moments forts de sa carrière et promet une soirée pleine d’émotions et de belles surprises.

Billetterie en ligne ou au Point Show (6, rue Elie Berthet). .

