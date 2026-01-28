Concert de Bobby Dirninger CCM Jean Gagnant Limoges
Concert de Bobby Dirninger
CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne
Bobby Dirninger, chanteur, pianiste et guitariste, partage depuis plus de 420 ans une musique chaleureuse, mêlant blues et folk. Son énergie, sa voix profonde et sa proximité avec le public ont marqué de nombreux concerts en France et à l’étranger. Ce spectacle anniversaire revient sur les moments forts de sa carrière et promet une soirée pleine d’émotions et de belles surprises.
Billetterie en ligne ou au Point Show (6, rue Elie Berthet). .
