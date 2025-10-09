Concert de bols chantants « Commune onde » dans le cadre de l’expo « Projections » Galerie Espace Liberté Crest

Concert de bols chantants « Commune onde » dans le cadre de l’expo « Projections » Galerie Espace Liberté Crest jeudi 9 octobre 2025.

Concert de bols chantants « Commune onde » dans le cadre de l’expo « Projections »

Galerie Espace Liberté 5 Rue des Alpes Crest Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09 19:00:00

fin : 2025-10-09

Date(s) :

2025-10-09

Voyage sonore au sein de l’univers subtil et puissant des harmoniques par Wiljam Bhati, dans le cadre de l’exposition Projections de Jonathan AUDIN, sonorisé par Jon Haure-Placé.

.

Galerie Espace Liberté 5 Rue des Alpes Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 52 37 99 86 galerieespaceliberte@gmail.com

English :

A sonic journey into the subtle yet powerful world of harmonics by Wiljam Bhati, as part of the Projections exhibition by Jonathan AUDIN, with sound by Jon Haure-Placé.

German :

Klangreise durch die subtile und kraftvolle Welt der Obertöne von Wiljam Bhati, im Rahmen der Ausstellung Projections von Jonathan AUDIN, vertont von Jon Haure-Placé.

Italiano :

Un viaggio sonoro nel mondo sottile e potente degli armonici di Wiljam Bhati, nell’ambito della mostra Projections di Jonathan AUDIN, con il suono di Jon Haure-Placé.

Espanol :

Un viaje sonoro al sutil y poderoso mundo de los armónicos a cargo de Wiljam Bhati, como parte de la exposición Projections de Jonathan AUDIN, con sonido de Jon Haure-Placé.

L’événement Concert de bols chantants « Commune onde » dans le cadre de l’expo « Projections » Crest a été mis à jour le 2025-09-07 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme