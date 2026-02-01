Concert de Borby Flemming Thionville
Concert de Borby Flemming Thionville vendredi 20 février 2026.
Concert de Borby Flemming
34 rue de la Tour Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-02-20 20:00:00
fin : 2026-02-20 22:00:00
Date(s) :
2026-02-20
Découvrez l’auteur et interprète danois qui vit entre Berlin et St Mihiel (Meuse) pour une soirée intimiste et mélodieuse.Tout public
34 rue de la Tour Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 57 08 10 90
English :
Discover the Danish singer-songwriter, who lives between Berlin and St Mihiel (Meuse), for an intimate, melodious evening.
L’événement Concert de Borby Flemming Thionville a été mis à jour le 2026-02-05 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME