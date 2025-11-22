Concert de Bubbey Mayse: tournée d’adieu ! Librairie de l’Angle Rouge Douarnenez

Concert de Bubbey Mayse: tournée d’adieu !

Librairie de l’Angle Rouge 9 Rue de l’Hôpital Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 19:30:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Les Bubbey Mayse, c’est un quatuor de musique klezmer, fondé en 2012. Portées par leurs instruments et leurs voix, les quatre musiciennes partagent des histoires, des émotions, des musiques juives venues d’Ukraine, de Pologne, des États-Unis, des mélodies tziganes, des chansons de fêtes, contemplatives, ou bien encore des chansons d’amour ; et y intègrent leurs propres compositions.Dans leurs instruments, on entend les cris des histoires qui remuent, on sent planer le pas de la colère, on devine des racines profondes avec des envies d’horizon, on rêve de se blottir dans une danse jusqu’au petit matin… Et dans leurs quatre voix, accordées au cordeau, on plonge dans un univers entier et épidermique. Celui de quatre femmes qui se réunissent autour de l’amour de la musique klezmer et de la langue yiddish. .

