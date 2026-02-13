Concert de BUSTA FLEX et la Scred Connexion, Le Flow, Lille

Concert de BUSTA FLEX et la Scred Connexion Vendredi 3 avril, 20h00 Le Flow Nord

Tarif de 25€ billetterie en ligne

Busta Flex et la Scred Connexion seront en live au Flow le 3 avril 2026 pour une date unique, à ne pas manquer !

BUSTA FLEX, légende du freestyle et figure des années 90-2000, vient retourner la scène du Flow avec son flow technique et énergique.

À ses côtés, la Scred Connexion, collectif culte originaire du 18e arrondissement de Paris, connue pour ses textes engagés et son slogan «jamais dans la tendance mais toujours dans la bonne direction », ramènera l’essence du rap conscient.

Entre hits, classiques et ambiance old school, ces figures emblématiques de l’underground parisien incarnent depuis plus de 20 ans un rap indépendant, engagé et sans concession.

Le Flow 1 rue de Fontenoy 59000 Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France

Busta Flex et la Scred Connexion investissent le Flow pour un concert unique, mêlant rap old school, engagé et technique, avec hits, classiques et freestyle énergique.