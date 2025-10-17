Concert de Cadijo Ferme paysanne les oiseaux de passage Genouillé

Concert de Cadijo

Ferme paysanne les oiseaux de passage 11 rue des Frênes Genouillé Charente-Maritime

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Découvrez CadiJo Jp Carraro , auteur-compositeur- interprète qui mêle blues et poésie avec une touche unique de sa langue maternelle !

Ferme paysanne les oiseaux de passage 11 rue des Frênes Genouillé 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 32 53 76 lesoiseauxdepassage@yahoo.com

English :

Discover CadiJo Jp Carraro, a singer-songwriter who blends blues and poetry with a unique touch of his native tongue!

German :

Entdecken Sie CadiJo Jp Carraro , Singer-Songwriter, der Blues und Poesie mit einem einzigartigen Hauch seiner Muttersprache vermischt!

Italiano :

Scoprite CadiJo Jp Carraro, un cantautore che fonde blues e poesia con un tocco unico della sua lingua madre!

Espanol :

Descubra a CadiJo Jp Carraro, un cantautor que mezcla blues y poesía con un toque único de su lengua materna

L’événement Concert de Cadijo Genouillé a été mis à jour le 2025-10-15 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin