Concert de Cadijo Ferme paysanne les oiseaux de passage Genouillé
Concert de Cadijo Ferme paysanne les oiseaux de passage Genouillé dimanche 14 décembre 2025.
Concert de Cadijo
Ferme paysanne les oiseaux de passage 11 rue des Frênes Genouillé Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Découvrez CadiJo Jp Carraro , auteur-compositeur- interprète qui mêle blues et poésie avec une touche unique de sa langue maternelle !
.
Ferme paysanne les oiseaux de passage 11 rue des Frênes Genouillé 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 32 53 76 lesoiseauxdepassage@yahoo.com
English :
Discover CadiJo Jp Carraro, a singer-songwriter who blends blues and poetry with a unique touch of his native tongue!
German :
Entdecken Sie CadiJo Jp Carraro , Singer-Songwriter, der Blues und Poesie mit einem einzigartigen Hauch seiner Muttersprache vermischt!
Italiano :
Scoprite CadiJo Jp Carraro, un cantautore che fonde blues e poesia con un tocco unico della sua lingua madre!
Espanol :
Descubra a CadiJo Jp Carraro, un cantautor que mezcla blues y poesía con un toque único de su lengua materna
L’événement Concert de Cadijo Genouillé a été mis à jour le 2025-10-15 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin