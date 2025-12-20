Concert de Calogero avenue du 14 juillet 1789 Montélimar

Concert de Calogero

avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar Drôme

Tarif : 39 – 39 – 85 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 20:00:00

fin : 2026-04-01 22:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Après avoir sillonné les Zénith et Arena, il revient sur scène dans des lieux plus intimistes pour offrir un résumé de son parcours en concert, avec une sélection de morceaux choisis issus de son répertoire et présentés dans des versions inédites.

.

avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 79 20 palaisdescongres@montelimar-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After having toured the Zenith and Arena, he returns to more intimate venues to offer a summary of his concert career, with a selection of chosen songs from his repertoire, presented in previously unreleased versions.

L’événement Concert de Calogero Montélimar a été mis à jour le 2025-12-20 par Montélimar Tourisme Agglomération