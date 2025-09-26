Concert de Camille THEVENEAU, violon et Adèle THEVENEAU, violoncelle Rue de l’église Creully sur Seulles

Rue de l’église Eglise Creully sur Seulles Calvados

Début : 2025-09-26 20:30:00

fin : 2025-09-26 22:00:00

2025-09-26

A l’initiative de l’Association des 3 clochers de Creully-sur-Seulles et à l’occasion de la fin des travaux de l’église, l’ADTLB présente un concert à l’église de Villiers-le-Sec avec Camille THEVENEAU, violon, et Adèle THEVENEAU, violoncelle.

A l’initiative de l’Association des 3 clochers de Creully-sur-Seulles et à l’occasion de la fin des travaux de l’église, l’ADTLB présente un concert à l’église de Villiers-le-Sec avec Camille THEVENEAU, violon, et Adèle THEVENEAU, violoncelle, qui interpréteront des œuvres de Rameau, Kreisler, Mozart, Kodaly et Haendel.

Bien qu’habituées à jouer ensemble dès leur plus jeune âge, les sœurs Théveneau forment leur tandem musical, mêlant violon et violoncelle, une fois réunies au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris en 2017.

Elles intègrent le cycle de Musique de Chambre au sein du conservatoire dans la classe du pianiste Itamar Golan, et bénéficient en parallèle des conseils de Diana Ligeti et Emmanuelle Bertrand.

Elles intègrent également la prestigieuse programmation Jeunes Talents depuis la saison 2019/2020.

En duo, elles ont eu l’occasion de se produire fréquemment à Paris, notamment au musée Bourdelle, au temple Saint-Marcel et Saint-Pierre, à la galerie Grand Monde, au théâtre de l’Isba des Arts, à l’Abbaye d’Auberive.

Concert réalisé avec le soutien de la Communauté de Communes Seulles Terre et Mer. .

Rue de l’église Eglise Creully sur Seulles 14480 Calvados Normandie +33 2 31 22 17 44 adtlb@orange.fr

English : Concert de Camille THEVENEAU, violon et Adèle THEVENEAU, violoncelle

On the initiative of the Association des 3 clochers de Creully-sur-Seulles, and to mark the completion of work on the church, the ADTLB presents a concert at Villiers-le-Sec church with Camille THEVENEAU, violin, and Adèle THEVENEAU, cello.

German : Concert de Camille THEVENEAU, violon et Adèle THEVENEAU, violoncelle

Auf Initiative der Association des 3 clochers de Creully-sur-Seulles und anlässlich des Abschlusses der Arbeiten an der Kirche präsentiert die ADTLB ein Konzert in der Kirche von Villiers-le-Sec mit Camille THEVENEAU, Violine, und Adele THEVENEAU, Violoncello.

Italiano :

Su iniziativa dell’Association des 3 clochers de Creully-sur-Seulles e in occasione del completamento dei lavori nella chiesa, l’ADTLB presenta un concerto nella chiesa di Villiers-le-Sec con Camille THEVENEAU, violino, e Adèle THEVENEAU, violoncello.

Espanol :

Por iniciativa de la Association des 3 clochers de Creully-sur-Seulles y con motivo de la finalización de las obras de la iglesia, la ADTLB presenta un concierto en la iglesia de Villiers-le-Sec con Camille THEVENEAU, violín, y Adèle THEVENEAU, violonchelo.

